Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером

Представьте себе флокс, который словно создан для того, чтобы дарить радость! Сорт «Кенди Твист» — это именно тот случай, когда растение сочетает в себе потрясающую внешность и удивительную неприхотливость. Его леденцовая расцветка — нежно-розовые полоски на белом фоне — не выгорает даже на самом ярком солнце, а пышные соцветия украшают сад с июля до сентября. Но главное — этот флокс обладает настоящим сибирским характером: он прекрасно зимует без укрытия, не болеет мучнистой росой и прекрасно чувствует себя даже у самых занятых садоводов.

Чтобы получить крепкие, закаленные растения, я сею «Кенди Твист» исключительно под зиму. В конце октября, когда уже достаточно холодно, но земля еще не замерзла, делаю неглубокие бороздки на подготовленной грядке. Рассыпаю семена по подмерзшей почве и присыпаю заранее заготовленной сухой землей. Никакого полива! Зимние морозы сделают свое дело — стратифицируют семена, а весенние талые воды дадут им необходимую влагу. Всходы появляются дружные и крепкие. На первый год они нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето уже покажут свои первые полосатые соцветия.

