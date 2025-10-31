Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 06:35

Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе флокс, который словно создан для того, чтобы дарить радость! Сорт «Кенди Твист» — это именно тот случай, когда растение сочетает в себе потрясающую внешность и удивительную неприхотливость. Его леденцовая расцветка — нежно-розовые полоски на белом фоне — не выгорает даже на самом ярком солнце, а пышные соцветия украшают сад с июля до сентября. Но главное — этот флокс обладает настоящим сибирским характером: он прекрасно зимует без укрытия, не болеет мучнистой росой и прекрасно чувствует себя даже у самых занятых садоводов.

Чтобы получить крепкие, закаленные растения, я сею «Кенди Твист» исключительно под зиму. В конце октября, когда уже достаточно холодно, но земля еще не замерзла, делаю неглубокие бороздки на подготовленной грядке. Рассыпаю семена по подмерзшей почве и присыпаю заранее заготовленной сухой землей. Никакого полива! Зимние морозы сделают свое дело — стратифицируют семена, а весенние талые воды дадут им необходимую влагу. Всходы появляются дружные и крепкие. На первый год они нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето уже покажут свои первые полосатые соцветия.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Этот цветок создаст ковер из самоцветов на клумбе: сверкает, как миллионы крошечных кристаллов
Общество
Этот цветок создаст ковер из самоцветов на клумбе: сверкает, как миллионы крошечных кристаллов
Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода
Общество
Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Семья и жизнь
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество
Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Посадите в октябре и забудьте до мая. Весной весь сад в абрикосовых неженках
Общество
Посадите в октябре и забудьте до мая. Весной весь сад в абрикосовых неженках
цветы
садоводы
цветники
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.