Президент Сирии устроил разнос чиновникам на роскошных авто Глава Сирии Ахмед аш-Шараа заставил чиновников сдать ключи от люксовых машин

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа резко раскритиковал соратников за роскошные автомобили, сообщает Reuters. Некоторым чиновникам пришлось сдать ключи от внедорожников прямо на выходе.

Я не знал, что у правительства такие зарплаты! — заявил Ахмед аш-Шараа.

Также он закрыл бизнес-офис своего старшего брата Джамаля, которому вменяют злоупотребление служебным положением. Президент распорядился опечатать входы красным воском — это знак коррупционного расследования. Два других брата Ахмеда аш-Шараа продолжают занимать высокие посты: Хазем курирует экономику, а Махер ведет переговоры с иностранными партнерами, включая Россию.

Ранее руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев заявил, что китайская модель управления с расстрелами за коррупцию недопустима в России. Он пояснил, что копировать чужой метод бессмысленно из-за различий в культурных и управленческих традициях России и Китая.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил конфискованную недвижимость коррупционеров передавать в безвозмездное пользование участникам СВО. По его мнению, другое имущество, в частности автомобили и яхты, следует продавать на аукционах.