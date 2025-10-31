Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 20:09

Президент Сирии устроил разнос чиновникам на роскошных авто

Глава Сирии Ахмед аш-Шараа заставил чиновников сдать ключи от люксовых машин

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа резко раскритиковал соратников за роскошные автомобили, сообщает Reuters. Некоторым чиновникам пришлось сдать ключи от внедорожников прямо на выходе.

Я не знал, что у правительства такие зарплаты!заявил Ахмед аш-Шараа.

Также он закрыл бизнес-офис своего старшего брата Джамаля, которому вменяют злоупотребление служебным положением. Президент распорядился опечатать входы красным воском — это знак коррупционного расследования. Два других брата Ахмеда аш-Шараа продолжают занимать высокие посты: Хазем курирует экономику, а Махер ведет переговоры с иностранными партнерами, включая Россию.

Ранее руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев заявил, что китайская модель управления с расстрелами за коррупцию недопустима в России. Он пояснил, что копировать чужой метод бессмысленно из-за различий в культурных и управленческих традициях России и Китая.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил конфискованную недвижимость коррупционеров передавать в безвозмездное пользование участникам СВО. По его мнению, другое имущество, в частности автомобили и яхты, следует продавать на аукционах.

Сирия
Ближний Восток
коррупция
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США
Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.