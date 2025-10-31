Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию Сын Медведева Илья выступил против расстрелов за коррупцию в России

Илья Медведев, руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что китайская модель управления с расстрелами за коррупцию недопустима в России, пишет «Коммерсант». Он пояснил, что копировать чужой метод бессмысленно из-за различий в культурных и управленческих традициях России и Китая.

В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно, — сказал Медведев.

Ранее начальник женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального СУ СК. Следственные органы установили, что инцидент произошел 13 октября возле административного корпуса учреждения в поселке Головино. Задержание произошло непосредственно в момент передачи денежных средств.

До этого в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.