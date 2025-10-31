Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 07:21

Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию

Сын Медведева Илья выступил против расстрелов за коррупцию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Медведев, руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что китайская модель управления с расстрелами за коррупцию недопустима в России, пишет «Коммерсант». Он пояснил, что копировать чужой метод бессмысленно из-за различий в культурных и управленческих традициях России и Китая.

В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно, — сказал Медведев.

Ранее начальник женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального СУ СК. Следственные органы установили, что инцидент произошел 13 октября возле административного корпуса учреждения в поселке Головино. Задержание произошло непосредственно в момент передачи денежных средств.

До этого в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

Дмитрий Медведев
коррупция
расстрелы
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.