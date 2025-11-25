«Все в заднице»: Дитер Болен из Modern Talking в красках описал политику ЕС

Бывший участник группы Modern Talking Дитер Болен сделал неожиданные высказывания о России. Он заявил, что из-за уничтожения отношений между РФ и Германией «все в заднице». Болен раскритиковал политику европейских властей и антироссийские санкции. Интересно, что второй участник легендарной группы Томас Андерс имеет абсолютно противоположную точку зрения. Как сейчас живет Дитер Болен, что он сказал в своем интервью — в материале NEWS.ru.

Что сказал Дитер Болен

Музыкант Дитер Болен в интервью одному из YouTube-каналов довольно резко высказался о России и об Украине.

«С экономической точки зрения — все в заднице! Журналисты могут меня уничтожить, но если честно, то Германия и Россия — это была просто идеальная команда. Потому что мы получали дешевую энергию. Все было супер. Мир, дружба, жвачка. Ну ладно, допустим, мира особо не было, но с чисто экономической точки зрения у них было одно, у нас было другое. Эдакий дуэт Modern Talking. И всё это решили уничтожить?!» — сказал артист.

Он подчеркнул, что полное идеологическое согласие между странами необязательно, важнее взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

«Проблема в том, что они не хотят разговаривать, а в итоге говорят с другими людьми, которые куда хуже. Лишь бы покупать энергию и нефть, которая все равно идет окольными путями из России, только в три раза дороже… С точки зрения экономики это же абсолютный идиотизм!» — отметил Болен.

Музыкант осудил антироссийские санкции и отметил, что еще три года назад он был уверен: с Украиной ничего не получится. Болен назвал россиян верными, добросовестными, отзывчивыми и дорожащими дружбой.

Какую позицию занимает Томас Андерс

Другой солист легендарной группы Томас Андерс придерживается абсолютно противоположной точки зрения. В 2022 году он осудил спецоперацию на Украине и заявил, что не приедет больше в РФ. В 2025-м появилась информация, что Томас Андерс готов приехать и выступить в России за 3,7 млн рублей.

Томас Андерс (слева) и Дитер Болен, Modern Talking Фото: imago stock&people/Global Look Press

Стоит отметить, что Андерс и Болен никогда не были друзьями, они всегда подчеркивали, что просто работают вместе.

Почему Modern Talking любили в СССР

Группа Modern Talking (с англ.— «современный разговор») была образована в Гамбурге в 1984 году, в нее вошли вокалист Томас Андерс и продюсер, автор песен Дитер Болен. Песни дуэта занимали первые места в мировых чартах с середины 1980-х, их пластинки выпускались огромными тиражами. Группа была очень популярна в СССР, советские поклонницы называли солистов «черненьким» и «беленьким из Modern Talking». Музыкальный коллектив и их хиты в Советском Союзе в каком-то смысле символизировали другой, капиталистический, западный мир.

В конце 80-х годов, когда рухнул железный занавес, Болен и Андерс были одними из первых западных музыкантов, приехавших выступить в СССР. Их первые концерты прошли в 1987 году в Москве и Ленинграде, залы были переполнены, в прессе и на телевидении были только восторженные отзывы. С тех пор они неоднократно бывали в нашей стране, и их всегда встречали как самых дорогих гостей и любимых исполнителей.

В 2003 году дуэт распался. По одной из версий, жена Андерса Нора Баллинг настраивала его против Дитера. Болен писал в мемуарах, что напарник участвовал в финансовых операциях за его спиной и присваивал себе деньги группы. Музыканты до сих пор не общаются, они выступают каждый по отдельности.

Как сейчас живут Болен и Андерс

Дитер Болен всегда привлекал внимание прессы своей личной жизнью. Он был трижды официально женат, у него шестеро детей от разных женщин. С 2006 года Болен жил со своей подругой Кариной Вальц. Артист продолжает работать в музыкальной индустрии.

Томас Андерс развелся с Норой Баллинг, он больше 20 лет женат на Клаудии Хесс. В 2022 году у них родилcя сын. Андерс все еще дает концерты, появляется на радио и телевидении.

Томас Андерс и Клаудиа Хесс Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

