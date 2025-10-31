Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:07

Дегтярев: Россия продолжит бороться за права лыжников и других спортсменов

Дегтярев пообещал продолжить отстаивать права российских лыжников

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит добиваться соблюдения прав лыжников и других спортсменов из РФ, заявил глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев. В Telegram-канале он также назвал важным прецедентом допуск российских саночников к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях, — подчеркнул Дегтярев.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала выступление российских спортсменов самым ярким моментом на будущих зимних Олимпийских играх. Она также пожелала участникам удачи и побед.

До этого глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что сборная России не примет участие в Паралимпиаде-2026 в Италии. Он объяснил, что позиция Международной федерации лыжного спорта, Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации керлинга по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Михаил Дегтярев
Олимпиада
спортсмены
ОКР
