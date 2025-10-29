Роднина раскрыла, почему россиян на Олимпиаде запомнят надолго

Выступление российских спортсменов станет самым ярким моментом на зимних Олимпийских играх, заявила перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством, отвечая на вопрос NEWS.ru, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она также отметила, что вся страна тоскует по флагу и гимну РФ на международных турнирах.

Я считаю, самым ярким выступлением на этих Олимпийских играх будет участие наших ребят, но с победой! <...> Всем, кто может выступать от России на этих соревнованиях, я хочу пожелать только успеха и только побед, — подчеркнула Роднина.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что сборная России не примет участия в Паралимпиаде-2026 в Италии. Он объяснил, что позиция Международной федерации лыжного спорта, Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации керлинга по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков между тем сообщил, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом и с гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он добавил, что гимн будет звучать в случае завоевания золота.