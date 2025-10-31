Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов

По информации СМИ, в России начали ограничивать регистрацию для новых пользователей в мессенджерах Telegram и WhatsApp. NEWS.ru выяснил у известных IT-экспертов, что на самом деле происходит, могут ли эти сервисы заблокировать навсегда и как это будет выглядеть технически.

IT-консультант администрации президента и правительства РФ Артем Геллер: «Мессенджеры можно замедлить»

— Технологически все это тяжело реализовать. Как отличить нового пользователя от старого? И по какому принципу их блокировать? На самом деле вычислить тех, кто только регистрируется в мессенджере, очень сложно. Поэтому «давить» только на регистрацию крайне странно.

А вот теоретически и технически заблокировать WhatApp или Telegram вполне возможно. К примеру, их можно серьезно замедлить, как было с YouTube. Пользователь будет отправлять сообщение, а оно придет лишь через час. Станет неудобно, и тогда он уйдет в альтернативные мессенджеры, например в MAX.

Если это произойдет, кому-то придется помучиться, возможно, придется перестроить свой бизнес, если он был в Telegram. Но ведь такое уже происходило, когда заблокировали Instagram (деятельность в РФ запрещена) или замедлили YouTube.

Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков: «Российских айтишников не затронет»

— В России живет примерно 150 миллионов человек, среди них — грудные дети [которые не пользуются мессенджерами]. При этом аудитория WhatsApp — около 100 миллионов, Telegram — 96. Вряд ли она может измениться в сторону сильного увеличения.

Сложно сказать, заблокируют ли мессенджеры в России навсегда. Когда в них блокировали звонки, сказали, что делают этого для борьбы с мошенниками. Это логично. Кроме того, в текущей ситуации крайне маловероятно, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) или Telegram откроют представительства в нашей стране (по «закону о приземлении», с 2021 года IT-компании с аудиторией 500 тысяч пользователей в сутки должны открывать представительство в России. — NEWS.ru). Поэтому у Роскомнадзора есть причины ограничить их работу полностью.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оказалось, что голосовой трафик в WhatsApp и Telegram, то есть звонки, блокируются без проблем, потому что полоса частот при созвоне двух людей гораздо больше, чем при общении текстом или при отсылке картинок. Конечно, это не значит, что будет все заблокировано на 100%.

В первую очередь блокировка отразится на людях, которые ведут бизнес в мессенджерах: раньше многие из них делали это в Instagram, а затем перешли в «телегу». Российские же айтишники в основном работают на импортозамещение, они-то в этих сервисах особо не трудились.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко: «Нужна полноценная замена»

— Ни для кого не секрет, что в Дубае тоже нельзя совершать звонки через Telegram. В рамках борьбы с мошенничеством мессенджеры должны передавать операторам номера звонящего, чего мессенджер не делает (норма существует с 2021 года. — NEWS.ru). Это был «спящий закон». Теперь из-за него у мессенджеров появились проблемы. Как они будут решаться — пока неясно.

Вероятность, что сервисы заблокируют: пятьдесят на пятьдесят. Чем активнее будет развиваться мессенджер MAX, тем труднее будет «ватсапу» и «телеге». В Telegram много чат-ботов, которые участвуют в управлении производством, компаниями и рассылками. Пока MAX не выкатит примерно такую же историю, проблемы с «телегой» могут сказаться на привычном укладе деятельности любой фирмы. К примеру, есть сеть бензоколонок, где к 1С «прикручены» Telegram-каналы.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Пока нет стопроцентной замены, мы вынуждены играть в разные игры — замедлить, отказаться от голосовых вызовов. Я заметил, что в WhatsApp не передаются файлы. Видимо, все это следствие той же истории: если блокируются звонки, то файлы должны тоже блокироваться или «тормозиться».

Мне кажется, есть простая корреляция. Как только появится замена и государство сочтет, что тот же MAX адекватен под потребности, у Telegram будут нарастать трудности. А вот дойдут ли до окончательной блокировки, трудно сказать. YouTube у нас не заблокирован формально, но фактически не работает. Возможно, Telegram и WhatsApp будут в том же статусе.

Мы фантастически можем представить, что Павел Дуров и WhatsApp о чем-то договорятся [с российским государством] и им снова включат голос. Но мне кажется, что, учитывая политическую обстановку, мошенников, фарш обратно не откручивается. Поэтому лучше не будет, будет только хуже.

Что известно об очередных ограничениях в работе мессенджеров

Сообщается, что российские операторы связи получили требования от вышестоящих органов прекратить отправку SMS-сообщений и звонков с кодами авторизации новым клиентам. Если все выполнят это требование, процесс регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp будет невозможен. Депутат Госдумы Андрей Свинцов назвал все происходящее «мягкой формой понуждения к выполнению действующего законодательства в РФ».

Читайте также:

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram. Это навсегда, что будет дальше?

Когда разблокируют звонки в Telegram и WhatsApp: заявления Минцифры и РКН

Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?

Telegram и WhatsApp — всё? Чем заменить звонки в популярных мессенджерах

«WhatsApp пора готовиться к уходу»: когда закроют, что будет с Telegram