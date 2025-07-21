«WhatsApp пора готовиться к уходу»: когда закроют, что будет с Telegram

«WhatsApp пора готовиться к уходу»: когда закроют, что будет с Telegram

В Госдуме заявили о необходимости переходного периода перед возможной блокировкой WhatsApp. Такая отсрочка, по оценкам парламентариев, нужна, чтобы пользователи выбрали альтернативу и перешли в другие мессенджеры. Перестанет ли в России работать приложение, когда это произойдет — в материале NEWS.ru.

Кто анонсировал блокировку WhatsApp в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в Telegram-канале заявил, что мессенджеру WhatsApp нужно приготовиться к уходу с российского рынка. Согласно приведенным им данным, на сегодняшний день мессенджером WhatsApp пользуются порядка 68% российских граждан.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — пояснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский напомнил, что, хотя WhatsApp и Telegram не выполняют все требования российского законодательства, до сих пор к этим мессенджерам не применялись все возможные санкции. По его словам, раньше у них не было национальной альтернативы, такой как MAХ, и властям приходилось мириться с тем, что они не соблюдают нормы закона.

В чем сложность блокировки WhatsApp

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что WhatsApp занял нишу домовых и родительских чатов в нашей стране: «Сложно будет в одночасье взять и заблокировать этот мессенджер без подготовительной и разъяснительной работы. Надеюсь, что исход этого мессенджера произойдет не вследствие какого-то внезапного императива, а благодаря снижению его востребованности в нашей стране».

Милонов также подчеркнул, что ждет расцвета отечественных программных решений для коммуникации.

При каких условиях WhatsApp может остаться в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp обязан выполнять законы для стабильной работы в России.

«Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — сказал он.

Периодически возникающие разговоры о блокировке WhatsApp пока являются только частью общей дискуссии о цифровом суверенитете, официальных решений о блокировке нет, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

«Блокировка возможна, но сейчас WhatsApp остается одним из самых популярных мессенджеров в стране. Поэтому, вероятно, до момента создания полноценного аналога окончательного решения принято не будет. С точки зрения суверенитета и безопасности вопрос крайне актуальный, но без полноценной замены это решение может привести к напряжению», — сказал сенатор.

Зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил NEWS.ru, что в интересах страны продвигать государственный мессенджер MAX и ограничивать использование программного обеспечения, которое относится не просто к недружественным странам, но и конкретно к организациям, признанным в РФ экстремистскими. «WhatsApp может не исчезнуть в принципе с устройств россиян, но его использование будет снижаться», — заключил Кирьянов.

Можно ли технически заблокировать WhatsApp в РФ

Нет никаких сомнений в том, что российским властям удастся технически заблокировать популярный мессенджер, сказали специалисты, опрошенные NEWS.ru.

«Сомневаюсь, что администрация WhatsApp будет принимать какие-то меры, чтобы помочь пользователям обойти блокировку. Поэтому, скорее всего, если приказ на такую блокировку будет отдан, то она успешно осуществится», — заявил NEWS.ru генеральный директор компании Zecurion эксперт в сфере IT-безопасности Алексей Раевский.

По его мнению, исходя из риторики официальных лиц, мессенджер с большой долей вероятности будет заблокирован в России.

Попытаются ли российские власти заблокировать Telegram

Информация о возможном запрете иностранных мессенджеров возникла параллельно с массовой рекламной кампанией по наполнению пользователями мессенджера MAX, отметил в разговоре с NEWS.ru председатель АНО «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«WhatsApp скорее держится в лидерах за счет своего первенства как мессенджера, появившегося в России. Его блокировка если и вызовет негативные последствия, то они ограничатся бурчанием аудитории. Функционал у него не такой уж и выдающийся. А вот с Telegram ситуация другая. Каналы в нем стали экосистемой обмена самыми разными мнениями и устоялись по своему позиционированию и наполнению. Хотя они не всегда устраивают правоохранительные органы из-за низкой управляемости», — пояснил Корнеев.

По его мнению, развитие технологий и постепенное наполнение каналов в MAX аудиторией, которое может произойти в течение года-полутора, даст хороший инструмент для политадминистраторов по переговорам с главой Telegram Павлом Дуровым. «Тогда, возможно, и блокировка Telegram как таковая не понадобится», — добавил он.

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