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17 июля 2025 в 10:20

В Госдуме рассказали о перспективах блокировки Telegram и WhatsApp

Депутат Боярский: пока к Telegram и WhatsApp применялись только штрафы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотя мессенджеры WhatsApp и Telegram не выполняют все требования российского законодательства, к ним до сих пор не применялись все возможные санкции, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, тема блокировок WhatsApp и Telegram часто обсуждается в СМИ.

Эта тема часто муссируется в СМИ. Она хорошо «продается» и цитируется — наверное, поэтому вопрос звучит так часто. У WhatsApp и Telegram действительно есть недоработки. Они не выполняют все требования российского законодательства. Однако до сих пор ни к одному, ни к другому не применялась вся палитра возможных санкций — прежде всего штрафы, — заявил Боярский.

По его словам, раньше, когда у WhatsApp и Telegram не было национальной альтернативы, российским властям приходилось мириться с тем, что они не соблюдают требования, потому, что у людей не было выбора для общения через мессенджеры. Если национальная платформа встанет на ноги и станет частью жизни россиян, тогда, указал парламентарий, в конкурентной борьбе с Telegram MAX придется завоевать лояльность аудитории.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил в разговоре с NEWS.ru, что мессенджер МАХ догонит Telegram по функционалу через несколько лет. По его словам, отечественная разработка пока не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей. Он добавил, что конкуренты не стоят на месте и за два года могут сделать скачок вперед.

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