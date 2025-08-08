День памяти святого Пантелеймона 9 августа: житие и традиции

9 августа, День памяти великомученика Пантелеймона, — это не просто дата в церковном календаре, а особое время, когда верующие со всего мира объединяются в молитвах к целителю и заступнику. Этот праздник имеет глубокий духовный смысл и богатую историю, уходящую корнями в III век нашей эры.

Жизнь и чудеса святого Пантелеймона

На Руси почитание святого Пантелеймона началось сразу после Крещения. Первые храмы в его честь появились уже в XI веке. Особую любовь к целителю питали русские князья, которые видели в нем не только врачевателя телесных недугов, но и духовного защитника. Интересно, что имя Пантелеймон стало одним из самых популярных при крещении мальчиков в Древней Руси.

В XII веке частицы мощей святого были привезены на Русь из Афона, где до сих пор находится главный монастырь, посвященный великомученику, — Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Эта обитель стала духовным центром для тысяч паломников. В XIX веке, во время расцвета русского монашества на Афоне, именно здесь была создана уникальная традиция — ежегодно в День памяти Пантелеймона Целителя совершать торжественный крестный ход с его чудотворной иконой.

Владимир Путин (в центре) и иеромонах Макарий, наместник Свято-Пантелеимонова монастыря (слева), во время посещения Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

О чем молятся святому Пантелеймону?

К нему обращаются с самыми разными просьбами, но прежде всего — с молитвами о здоровье.

Чаще всего святого Пантелеймона просят о помощи:

при тяжелых и хронических болезнях — когда лечение проходит трудно;

перед операциями — чтобы Господь даровал хирургам мудрость, а больному — силы;

за детей — если ребенок часто болеет или имеет врожденные недуги;

при бесплодии.

Святой помогает не только при телесных, но и при душевных страданиях:

при депрессии, тревоге, унынии — когда кажется, что выхода нет;

при зависимостях (алкогольной, наркотической, игровой) — чтобы обрести силу воли и свободу;

при тяжелых потерях (смерть близких, развод) — чтобы укрепиться и найти утешение.

Даже если сам человек не болеет, можно молиться святому Пантелеймону:

за родителей — чтобы сохраняли силы и здоровье в старости;

за супруга/супругу — если тот страдает от болезни или уныния;

за друзей и коллег — чтобы Господь даровал им крепкое здоровье.

Чтобы достойно отметить Святой Пантелеймонов день, верующие следуют определенным духовным практикам:

Утро следует начинать с особой молитвы святому, которую лучше читать перед его иконой. Хорошо зажечь лампаду или свечу как символ молитвенного горения.

Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне

Посещение храма в этот день имеет особую благодать. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома, но желательно сделать это в уединении и сосредоточении.

Дела милосердия — важнейшая часть празднования. Святой Пантелеймон при жизни помогал всем без исключения, поэтому в его день особенно благословляется посещение больных, помощь нуждающимся, пожертвования на медицинские нужды.

Освящение воды и меда — красивая традиция, связанная с этим днем. Освященную воду потом используют для окропления жилища и принятия во время болезней.

Иконография святого Пантелеймона

В православной традиции сложился особый иконописный образ святого. На большинстве икон Пантелеймон Целитель изображается молодым человеком без усов и бороды, в хитоне и плаще. У него мягкие симметричные черты лица, вьющиеся густые темные волосы. В руках он держит ларец с лекарствами и лжицу (ложечку для причастия) — символы его врачебного служения и духовного целительства.

Особо почитаются чудотворные иконы святого:

Икона из Пантелеимонова монастыря на Афоне, написанная, по преданию, при жизни святого.

Чудотворный образ из Одесского Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря.

Икона XVIII века из московского храма Воскресения Христова в Сокольниках.

Жизнь великомученика дает нам несколько важных духовных уроков:

Вера побеждает страх — святой не боялся ни пыток, ни смерти, потому что полностью доверился Богу.

Истинное милосердие бескорыстно — Пантелеймон лечил всех бесплатно, показывая пример настоящего служения.

Страдания могут быть путем к святости — через мучения святой обрел вечную славу в Царствии Небесном.

Жизнь и чудеса святого Пантелеймона

Народные приметы и обычаи этого дня

В народе этот день называли Палий и Кочанник, связывая его с природными циклами и сельскохозяйственными работами. В этот день начинали заготавливать капусту, а из первого срезанного кочана пекли пироги. Их раздавали детям, нищим и странникам, чтобы привлечь благополучие. Считалось, что капуста, собранная на Пантелеймона, обладает особой силой — ее использовали для лечения болезней.

Травы, собранные 9 августа, считались особенно сильными. Их сушили, заваривали в чаи и делали обереги. А еще в этот день строго запрещалось отказывать в помощи — считалось, что святой Пантелеймон может наказать за жадность.

Что нельзя делать в День Пантелеймона:

Запрещалось косить сено, жать хлеб или возить зерно — верили, что это может вызвать грозу и пожары.

Новые дела и важные начинания откладывали — считалось, что они не принесут успеха.

Нельзя было ругаться с врачами и военными: святой Пантелеймон — их покровитель, и конфликты могли навлечь болезни.

Запрещалось заниматься колдовством и наводить порчу — это сулило несчастья.

Народные приметы на 9 августа:

Если капуста завивается — осень будет холодной.

Муравьи заделывают входы в муравейник — к дождю.

Кузнечики громко стрекочут — к сухой погоде.

Много желудей на дубах — к богатому урожаю.

Заяц прячется в капусте — к прибыли в доме.

О чем молятся святому Пантелеймону? Фото: Frank/Global Look Press/ Rumpenhorst/dpa

В наше время, когда медицина достигла невероятных высот, но многие болезни остаются неизлечимыми, пример святого Пантелеймона напоминает нам, что истинное исцеление приходит тогда, когда врачуется не только тело, но и душа. 9 августа, День памяти Пантелеймона, — это прекрасная возможность обратиться к великому святому с верой и надеждой, прося его ходатайства перед Богом о нашем здоровье и спасении.