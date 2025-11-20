День памяти Матроны Московской: история и чудеса святой

Матрона Московская уже долгие годы остается одной из самых «народных» святых: популярность блаженной не утихает много лет. За теплоту и участие еще при жизни ее ласково прозвали Матронушкой.

Многие не знают, но у Матроны Московской была тяжелая судьба, полная драматических перипетий. А именно 22 ноября, по поверьям, святая отмечала именины. Делимся подробностями биографии Матронушки, рассказываем, где находятся ее мощи и как молиться святой.

Крестьянская девочка и популярная святая: житие и история Матроны

Будущая святая появилась на свет в 1881 году. Родители ее были небогатыми крестьянами Тульской губернии. Свое имя их последняя дочь получила в честь Матроны Константинопольской, в день ее памяти Матрона Московская отмечала именины.

У Матроны были старшие братья и сестра, еще несколько детей Никоновых умерли в младенчестве. Для своих небогатых родителей она была поздним ребенком: к тому же девочка родилась незрячей, и Наталья и Дмитрий Никоновы даже думали отдать ее в приют князей Голицыных, что располагался неподалеку. Рассказывают, что накануне судьбоносного решения матери будущей святой приснился сон: она увидела белоснежную птицу с человеческим лицом, что села ей на грудь. Наталья Никонова решила: это знамение, и оставила дочь в семье.

Предание гласит, что Матрона отличалась от других детей еще и интересной выпуклостью на груди в форме креста — этот нерукотворный крестик верующие считают особым знаком Божьей избранности.

С самого детства будущая святая проводила дни напролет в храме, часто бывала на богослужениях. Если мать не могла найти дочь дома, она знала: искать ее надо в церкви. По легендам, уже в 7–8 лет Матрона могла исцелять страждущих. Поэтому к избе Никоновых верующие стекались со всех окрестных сел. Так слепая девочка стала кормилицей семьи. Однако жизнь подготовила для Матроны еще одно испытание: вскоре она потеряла возможность ходить. До конца своих дней, еще более полувека, она оставалась «сидячей», но никогда не роптала, неся этот тяжкий крест со смирением.

Как молиться Матроне Московской Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 1920-е годы, после революции, начались гонения на церковь, и Матрона переехала в Москву, где и провела всю свою оставшуюся жизнь. Оттого и появилось ее прозвище — Московская.

В столице начался новый, особенно тяжелый период ее подвижничества: скитания по съемным углам, квартирам, подвалам. Даже бездомная и больная, Матрона Московская продолжала принимать людей, которых было великое множество. По преданиям, она утешала, давала мудрые советы, пророчествовала и исцеляла молитвой. А еще будущая святая говорила, что незримо присутствует на фронтах во время Великой Отечественной войны, помогая русским воинам.

Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года. А почти через полвека, в 1999 году, РПЦ ее канонизировала.

Где находятся мощи и как к ним приложиться?

В центре столицы находится Покровский женский монастырь, что долгие годы остается главным местом паломничества.

Мощи хранятся в серебряной раке в Покровском храме. Адрес: улица Таганская, д. 58.

Помните, что Покровский монастырь очень популярен среди верующих. Очередь к мощам, как правило, очень длинная, особенно в праздничные и выходные дни. Паломники могут простоять в очереди несколько часов, однако монахини монастыря и добровольцы стараются организовать процесс так, чтобы поклонение проходило спокойно.

Верующие приносят к мощам живые цветы, чаще всего нечетное количество роз или хризантем — говорят, это были любимые цветы Матронушки. После поклонения эти цветы освящаются и раздаются паломникам как святыня.

Не хотите стоять в очереди? Поклониться Матроне можно не только в Покровском монастыре! Частицы мощей пребывают во многих других московских храмах. Например, они находятся в храме великомученика Георгия Победоносца в Ендове или в храме святителя Григория Неокесарийского в Дербицах.

О чем просят Матронушку и как ей молиться?

Блаженная Матрона еще при жизни призывала приходить к ней с любыми скорбями. После ее кончины поток людей к ее могиле, а затем и к мощам, не иссякает. Так в чем помогает Матрона Московская? Верующие просят ее практически обо всем, когда чувствуют свое бессилие и нужду в заступничестве.

22 ноября: День Матроны Московской Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Основные просьбы к Матроне

Исцеление и здоровье — одна из самых частых просьб. Молятся о выздоровлении от тяжелых болезней, об исцелении детей и помощи в поиске хороших врачей.

К святой обращаются женщины, желающие забеременеть, или те, кто просит о благополучном разрешении от бремени. Просят о гармонии в семье, помощи в замужестве или женитьбе детей.

Многие молятся о помощи в решении финансовых проблем, получении работы или жилья, которое в Москве всегда было острой проблемой.

Духовная помощь — частая просьба. Верующие молят о защите от греха, укреплении в вере, духовном прозрении и утешении в скорбях.

Как просить о помощи?

Важно понимать, что просить помощи у Матроны, так же как и у любого другого святого, нужно искренне и с верой.

Просьба должна идти от чистого сердца, а не быть формальностью.

Молитва Матроне Московской может быть как канонической (тропарь, кондак, акафист), так и личной, высказанной своими словами. Главное — вложить в слова всю свою боль или надежду.

К святой не стоит подходить с обидой или злобой в сердце. Прежде чем просить, необходимо постараться простить своих обидчиков.

Обязательно нужно поблагодарить Матронушку за уже оказанную помощь и за само заступничество перед Богом.

Важно помнить, что святая лишь ходатайствует перед Господом, и если просьба не исполняется, нужно с верой принять Волю Божью.

Каноническая молитва Матроне Московской часто начинается с обращения: «О, блаженная мати Матрона, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе…»

Где находятся мощи Матроны? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Реальные истории помощи и чудес по молитвам святой

Свидетельства о том, в чем помогает Матрона Московская, собирались еще при ее жизни, а после канонизации их число стало поистине огромным. Верующие рассказывают о многочисленных чудесах, касающихся самых разных сфер жизни.

Исцеление от неизлечимых болезней

Многие реальные истории помощи связаны с исцелением. По преданиям, благодаря молитвам к Матроне Московской люди, которым был поставлен страшный диагноз, переживали необъяснимые с точки зрения медицины улучшения. Некоторые рассказывают, что у них родились долгожданные дети. Чудесное вмешательство Матроны Московской не только дарует ребенка, но и укрепляет веру в семье, рассказывают верующие.

Помощь в житейских скорбях

Другой распространенный вид реальных историй помощи — это чудесное разрешение сложных житейских ситуаций. Люди, оказавшиеся в тупике из-за потери работы, проблем с жильем или несправедливого суда, рассказывают, как просили помощи у Матроны и получили ее. Например, человек, который не мог продать жилье в течение нескольких лет, после молитвы к святой внезапно находил покупателя, или сотрудник, которого несправедливо уволили, получал новую, более высокооплачиваемую должность.

Духовное прозрение

Менее заметные, но не менее важные чудеса Матроны Московской связаны с духовным прозрением. Свидетельствуют о том, как после молитвы люди, потерявшие смысл жизни или пребывающие в глубокой депрессии, находили утешение, примирялись с родными, а иногда и полностью меняли свою жизнь, возвращаясь к вере и Церкви.

Святая Матрона — символ непоколебимой веры в самые темные времена. Она обещала, что даже после своей кончины будет слышать всех, кто к ней обращается. Ее мощи и иконы стали неиссякаемым источником надежды для тех, кто ищет заступничества перед Богом.

