20 ноября 2025 в 13:25

День памяти Матроны Московской: история и чудеса святой

Матрона Московская: день памяти Матрона Московская: день памяти Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Матрона Московская уже долгие годы остается одной из самых «народных» святых: популярность блаженной не утихает много лет. За теплоту и участие еще при жизни ее ласково прозвали Матронушкой.

Многие не знают, но у Матроны Московской была тяжелая судьба, полная драматических перипетий. А именно 22 ноября, по поверьям, святая отмечала именины. Делимся подробностями биографии Матронушки, рассказываем, где находятся ее мощи и как молиться святой.

Крестьянская девочка и популярная святая: житие и история Матроны

Будущая святая появилась на свет в 1881 году. Родители ее были небогатыми крестьянами Тульской губернии. Свое имя их последняя дочь получила в честь Матроны Константинопольской, в день ее памяти Матрона Московская отмечала именины.

У Матроны были старшие братья и сестра, еще несколько детей Никоновых умерли в младенчестве. Для своих небогатых родителей она была поздним ребенком: к тому же девочка родилась незрячей, и Наталья и Дмитрий Никоновы даже думали отдать ее в приют князей Голицыных, что располагался неподалеку. Рассказывают, что накануне судьбоносного решения матери будущей святой приснился сон: она увидела белоснежную птицу с человеческим лицом, что села ей на грудь. Наталья Никонова решила: это знамение, и оставила дочь в семье.

Предание гласит, что Матрона отличалась от других детей еще и интересной выпуклостью на груди в форме креста — этот нерукотворный крестик верующие считают особым знаком Божьей избранности.

С самого детства будущая святая проводила дни напролет в храме, часто бывала на богослужениях. Если мать не могла найти дочь дома, она знала: искать ее надо в церкви. По легендам, уже в 7–8 лет Матрона могла исцелять страждущих. Поэтому к избе Никоновых верующие стекались со всех окрестных сел. Так слепая девочка стала кормилицей семьи. Однако жизнь подготовила для Матроны еще одно испытание: вскоре она потеряла возможность ходить. До конца своих дней, еще более полувека, она оставалась «сидячей», но никогда не роптала, неся этот тяжкий крест со смирением.

Как молиться Матроне Московской Как молиться Матроне Московской Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 1920-е годы, после революции, начались гонения на церковь, и Матрона переехала в Москву, где и провела всю свою оставшуюся жизнь. Оттого и появилось ее прозвище — Московская.

В столице начался новый, особенно тяжелый период ее подвижничества: скитания по съемным углам, квартирам, подвалам. Даже бездомная и больная, Матрона Московская продолжала принимать людей, которых было великое множество. По преданиям, она утешала, давала мудрые советы, пророчествовала и исцеляла молитвой. А еще будущая святая говорила, что незримо присутствует на фронтах во время Великой Отечественной войны, помогая русским воинам.

Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года. А почти через полвека, в 1999 году, РПЦ ее канонизировала.

Где находятся мощи и как к ним приложиться?

В центре столицы находится Покровский женский монастырь, что долгие годы остается главным местом паломничества.

  • Мощи хранятся в серебряной раке в Покровском храме. Адрес: улица Таганская, д. 58.

  • Помните, что Покровский монастырь очень популярен среди верующих. Очередь к мощам, как правило, очень длинная, особенно в праздничные и выходные дни. Паломники могут простоять в очереди несколько часов, однако монахини монастыря и добровольцы стараются организовать процесс так, чтобы поклонение проходило спокойно.

  • Верующие приносят к мощам живые цветы, чаще всего нечетное количество роз или хризантем — говорят, это были любимые цветы Матронушки. После поклонения эти цветы освящаются и раздаются паломникам как святыня.

Не хотите стоять в очереди? Поклониться Матроне можно не только в Покровском монастыре! Частицы мощей пребывают во многих других московских храмах. Например, они находятся в храме великомученика Георгия Победоносца в Ендове или в храме святителя Григория Неокесарийского в Дербицах.

О чем просят Матронушку и как ей молиться?

Блаженная Матрона еще при жизни призывала приходить к ней с любыми скорбями. После ее кончины поток людей к ее могиле, а затем и к мощам, не иссякает. Так в чем помогает Матрона Московская? Верующие просят ее практически обо всем, когда чувствуют свое бессилие и нужду в заступничестве.

22 ноября: День Матроны Московской 22 ноября: День Матроны Московской Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Основные просьбы к Матроне

  • Исцеление и здоровье — одна из самых частых просьб. Молятся о выздоровлении от тяжелых болезней, об исцелении детей и помощи в поиске хороших врачей.

  • К святой обращаются женщины, желающие забеременеть, или те, кто просит о благополучном разрешении от бремени. Просят о гармонии в семье, помощи в замужестве или женитьбе детей.

  • Многие молятся о помощи в решении финансовых проблем, получении работы или жилья, которое в Москве всегда было острой проблемой.

  • Духовная помощь — частая просьба. Верующие молят о защите от греха, укреплении в вере, духовном прозрении и утешении в скорбях.

Как просить о помощи?

Важно понимать, что просить помощи у Матроны, так же как и у любого другого святого, нужно искренне и с верой.

  • Просьба должна идти от чистого сердца, а не быть формальностью.

  • Молитва Матроне Московской может быть как канонической (тропарь, кондак, акафист), так и личной, высказанной своими словами. Главное — вложить в слова всю свою боль или надежду.

  • К святой не стоит подходить с обидой или злобой в сердце. Прежде чем просить, необходимо постараться простить своих обидчиков.

  • Обязательно нужно поблагодарить Матронушку за уже оказанную помощь и за само заступничество перед Богом.

  • Важно помнить, что святая лишь ходатайствует перед Господом, и если просьба не исполняется, нужно с верой принять Волю Божью.

Каноническая молитва Матроне Московской часто начинается с обращения: «О, блаженная мати Матрона, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе…»

Где находятся мощи Матроны? Где находятся мощи Матроны? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Реальные истории помощи и чудес по молитвам святой

Свидетельства о том, в чем помогает Матрона Московская, собирались еще при ее жизни, а после канонизации их число стало поистине огромным. Верующие рассказывают о многочисленных чудесах, касающихся самых разных сфер жизни.

Исцеление от неизлечимых болезней

Многие реальные истории помощи связаны с исцелением. По преданиям, благодаря молитвам к Матроне Московской люди, которым был поставлен страшный диагноз, переживали необъяснимые с точки зрения медицины улучшения. Некоторые рассказывают, что у них родились долгожданные дети. Чудесное вмешательство Матроны Московской не только дарует ребенка, но и укрепляет веру в семье, рассказывают верующие.

Помощь в житейских скорбях

Другой распространенный вид реальных историй помощи — это чудесное разрешение сложных житейских ситуаций. Люди, оказавшиеся в тупике из-за потери работы, проблем с жильем или несправедливого суда, рассказывают, как просили помощи у Матроны и получили ее. Например, человек, который не мог продать жилье в течение нескольких лет, после молитвы к святой внезапно находил покупателя, или сотрудник, которого несправедливо уволили, получал новую, более высокооплачиваемую должность.

Духовное прозрение

Менее заметные, но не менее важные чудеса Матроны Московской связаны с духовным прозрением. Свидетельствуют о том, как после молитвы люди, потерявшие смысл жизни или пребывающие в глубокой депрессии, находили утешение, примирялись с родными, а иногда и полностью меняли свою жизнь, возвращаясь к вере и Церкви.

Святая Матрона — символ непоколебимой веры в самые темные времена. Она обещала, что даже после своей кончины будет слышать всех, кто к ней обращается. Ее мощи и иконы стали неиссякаемым источником надежды для тех, кто ищет заступничества перед Богом.

