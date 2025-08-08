В Москве показали дрон-перехватчик с искусственным интеллектом ЦБСТ показал современный российский дрон-перехватчик с ИИ «Скворец ПВО»

Используемые как средства противовоздушной обороны дроны-перехватчики, среди которых «Скворец ПВО», были впервые представлены в Москве, передает ТАСС. На Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» их показал Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) как часть линейки средств противовоздушной обороны.

Главные козыри «Скворца» — рекордная скорость и автономность. Этот компактный беспилотник способен самостоятельно захватывать вражеские цели благодаря бортовому искусственному интеллекту и активной системе перехвата. Его ключевая особенность — феноменальная скорость полета, достигающая 270 км/ч, что значительно повышает эффективность нейтрализации угроз.

Помимо «Скворца», ЦБСТ показал и другие перехватчики: «Кинжал» с возможностью автономного поражения целей и интеграции в систему обнаружения, «Дрон-Х» с головкой самонаведения и «Овод-ПВО», способный уничтожать дроны кинетически или боевой частью. Дополняет арсенал система «Цифровой дозор» — сеть акустических датчиков для обнаружения, классификации и отслеживания параметров движения беспилотников.

