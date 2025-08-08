Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 06:25

Украина и Польша обсудят планы по срыву учений «Запад-2025»

ГУР, СБУ и разведка Польши займутся вопросом провокаций для срыва «Запада-2025»

СБУ СБУ Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и польская военная разведка планируют обсудить сценарии провокационных акций для срыва российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщил РИА Новости источник в белорусской оппозиционной среде. Мероприятия запланированы на 9–10 августа в Варшаве в рамках конференции «Новая Беларусь».

Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий «под чужим флагом» на территории Республики Беларусь, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, целью является не только срыв учений, но и подрыв доверия между Минском и Москвой. Кроме того, Украина и Польша намерены создать предлог для вовлечения Белоруссии в военный конфликт.

В закрытой части обсуждения между двумя странами ожидается участие представителей польских и украинских спецслужб. Отдельное внимание будет уделено сбору разведданных о перемещениях российских войск через оппозиционные СМИ.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики агрессивно настроены против Белоруссии, этот факт настораживает. По его словам, давление со стороны перечисленных стран осуществляется по всем направлениям, сильнее всего его чувствуют спецслужбы.

Белоруссия
провокации
срывы
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.