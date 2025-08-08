Украина и Польша обсудят планы по срыву учений «Запад-2025» ГУР, СБУ и разведка Польши займутся вопросом провокаций для срыва «Запада-2025»

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и польская военная разведка планируют обсудить сценарии провокационных акций для срыва российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщил РИА Новости источник в белорусской оппозиционной среде. Мероприятия запланированы на 9–10 августа в Варшаве в рамках конференции «Новая Беларусь».

Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий «под чужим флагом» на территории Республики Беларусь, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, целью является не только срыв учений, но и подрыв доверия между Минском и Москвой. Кроме того, Украина и Польша намерены создать предлог для вовлечения Белоруссии в военный конфликт.

В закрытой части обсуждения между двумя странами ожидается участие представителей польских и украинских спецслужб. Отдельное внимание будет уделено сбору разведданных о перемещениях российских войск через оппозиционные СМИ.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики агрессивно настроены против Белоруссии, этот факт настораживает. По его словам, давление со стороны перечисленных стран осуществляется по всем направлениям, сильнее всего его чувствуют спецслужбы.