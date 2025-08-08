Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 05:22

Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками

Мошенники начали представляться россиянам курьерами и сотрудниками РКН

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники последовательно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Как выяснило РИА Новости, преступники сначала звонят от имени курьерской службы, запрашивая код из СМС для «подтверждения заказа», а затем имитируют звонок от ведомства.

Сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные, — предупреждает официальный Telegram-канал Роскомнадзора.

Во второй части схемы мошенники, выдавая себя за сотрудников регулятора, предлагают помочь восстановить доступ к «Госуслугам» и отозвать якобы оформленный микрозайм. Целью аферистов является получение четырехзначных кодов доступа, которые на самом деле используются для авторизации на портале государственных услуг.

Эксперты рекомендуют никогда не сообщать посторонним коды из СМС. Официальные структуры не занимаются этим ни при каких условиях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. В письмах — PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

мошенники
курьеры
Роскомнадзор
обман
