08 августа 2025 в 05:59

Имеющим огород жителям Латвии дали совет по выживанию

Бывший латвийский чиновник Апинис посоветовал закопать бочку выживания в огороде

Дачный огород Дачный огород Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителям Латвии нужно создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций, сообщил в интервью телеканалу TV24 бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис. Он предложил латвийцам закапывать специальные контейнеры с запасами в десяти метрах от дома.

При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность — включая «бабушкины драгоценности», — заявил Апинис.

По его словам, в прочную бочку следует поместить продукты длительного хранения, воду, наличные деньги, копии документов и ценные вещи. Экс-министр подчеркнул, что контейнер должен быть надежно защищен от грызунов и посторонних.

Ранее нидерландские ученые из Университета Радбауда пересмотрели прогнозы о сроках гибели Вселенной и пришли к выводу, что конец света наступит раньше, чем предполагалось, В исследовании, которое приводит Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, говорится, что специалисты провели новые расчеты. Согласно их выводам, финальная стадия распада Вселенной с исчезновением всех звезд наступит через 10 в 78-й степени лет. Все из-за влияния излучения черных дыр.

