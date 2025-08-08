Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 05:57

На Камчатке зафиксировали десятки афтершоков за сутки

МЧС: на Камчатке произошло более 40 подземных толчков за сутки

Камчатка Камчатка Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке 7 августа зафиксировали 41 афтершок, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Четыре из них ощутили жители населенных пунктов. Сейсмическая активность продолжает беспокоить регион после недавнего мощного землетрясения.

По данным ведомства, сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров. Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулканов.

Самый сильный из толчков достиг магнитуды 5,0, проинформировал местный филиал Единой геофизической службы (ЕГС). Он произошел в 21:08 по UTC (00:08 мск 8 августа / 09:08 по камчатскому времени) на глубине 59,5 км, в 221 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно через три часа, в 00:07 UTC (03:07 мск / 12:07 по камчатскому времени), сейсмологи зарегистрировали еще одно значимое событие магнитудой 4,9. Его очаг находился на глубине 73,7 км в 298 км от краевой столицы.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

Камчатка
МЧС
землетрясения
афтершоки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.