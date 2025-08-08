На Камчатке зафиксировали десятки афтершоков за сутки МЧС: на Камчатке произошло более 40 подземных толчков за сутки

На Камчатке 7 августа зафиксировали 41 афтершок, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Четыре из них ощутили жители населенных пунктов. Сейсмическая активность продолжает беспокоить регион после недавнего мощного землетрясения.

По данным ведомства, сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров. Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулканов.

Самый сильный из толчков достиг магнитуды 5,0, проинформировал местный филиал Единой геофизической службы (ЕГС). Он произошел в 21:08 по UTC (00:08 мск 8 августа / 09:08 по камчатскому времени) на глубине 59,5 км, в 221 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно через три часа, в 00:07 UTC (03:07 мск / 12:07 по камчатскому времени), сейсмологи зарегистрировали еще одно значимое событие магнитудой 4,9. Его очаг находился на глубине 73,7 км в 298 км от краевой столицы.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.