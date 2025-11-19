Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина

Военэксперт Кнутов: США могли поставить Украине полсотни ракет ATACMS

Твердотопливная тактическая баллистическая ракета ATACMS класса «земля — земля» Твердотопливная тактическая баллистическая ракета ATACMS класса «земля — земля» Фото: defense.gov
Вашингтон мог передать Киеву около полусотни ракет ATACMS, заявил NEWS военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, существует вероятность, что США санкционировали удары ВСУ вглубь России.

У Украины ракет ATACMS практически не было, поэтому здесь стопроцентно просматривается поставка этих ракет, новая партия. Я думаю, что их передали не так давно. Это говорит о том, что США дали добро на применение этих ракет по внутренним регионам России. Речь идет не о единичных снарядах, в партии может быть и 50 ракет. Я допускаю такую цифру, — поделился Кнутов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что обломки американских ракет ATACMS, сбитых над Воронежем, повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома и одного частного дома. По данным ведомства, среди мирного населения нет жертв и пострадавших.

Депутат Андрей Колесник ранее предположил, что президент США Дональд Трамп мог одобрить использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. По его мнению, ВС РФ, помимо атак на украинские военные объекты, должны также ликвидировать иностранных наемников.

