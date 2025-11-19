Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России

Сегодня, 19 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Удмуртии и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 19 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 31% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 8% — на Удмуртию, 7% — на Санкт-Петербург, 6% — на Татарстан, Краснодарский край, Тюмень, 4% — на Новосибирскую и Московскую области, 3% — на Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Томскую, Ростовскую, Саратовскую, Иркутскую и Рязанскую области, 1% — на Ставрополье, Ярославскую, Нижегородскую и Свердловскую области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 19 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — отметил он.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета, что с Telegram

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты почты России, Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Приложение Telegram не будет добавлено в белый список из-за своего иностранного статуса, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включен в перечень», — уточнил депутат.

