В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ

В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ В Польше закроют последнее работающее в стране Генконсульство РФ

В Польше приняли решение закрыть последнее работающее в стране Генконсульство РФ, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Представительство находится в городе Гданьске, передает RMF24.

В ближайшие часы МИД Польши уведомит российскую дипломатию об отзыве согласия на деятельность российского консульства в Гданьске, — сказано в публикации.

Ранее генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что местные приняли решение снять охрану с российского консульства. По его словам, отношения между Москвой и Парижем не улучшаются. В феврале 2025 года здание российского консульства в Марселе взяли под усиленную охрану. Поводом стала атака со стороны проукраинских активистов. Тогда никто не пострадал.

До этого стало известно, что в бывшем здании генконсульства Украины в Санкт-Петербурге разместилась частная школа для детей 6–12 лет. Учебное заведение, работающее по методике Монтессори, проводит там уже второй учебный год. Параллельно в здании ремонтируется фасад. Срок аренды помещений не озвучивается.