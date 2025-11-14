Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:49

Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Одинцово горит банный комплекс премиального класса, расположенный в парке Малевича, пишет 360.ru со ссылкой на источник. По предварительной информации, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

Судя по видео, снятому очевидцами, огонь вырывается из окон двухэтажного здания и может перекинуться на крышу. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и причинах пожара не приводится.

Горит комплекс «Бани Малевича» площадью 7 тыс. квадратных метров. Строительство объекта оценивается в 2 млрд рублей, в эксплуатацию его ввели в октябре этого года. По предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений.

Ранее в многоквартирном доме поселка Краснобродский в Кемеровской области случился пожар, унесший жизни двух мальчиков в возрасте трех и четырех лет. Следственные органы возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства трагедии.

В Уссурийске до этого при пожаре в жилом доме погибли два младенца: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.

бани
пожары
Одинцово
Подмосковье
Россия
происшествия
МЧС
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились
Путин вмешался в ситуацию с дорогами в России
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.