Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео

В подмосковном Одинцово горит банный комплекс премиального класса, расположенный в парке Малевича, пишет 360.ru со ссылкой на источник. По предварительной информации, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

Судя по видео, снятому очевидцами, огонь вырывается из окон двухэтажного здания и может перекинуться на крышу. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и причинах пожара не приводится.

Горит комплекс «Бани Малевича» площадью 7 тыс. квадратных метров. Строительство объекта оценивается в 2 млрд рублей, в эксплуатацию его ввели в октябре этого года. По предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений.

Ранее в многоквартирном доме поселка Краснобродский в Кемеровской области случился пожар, унесший жизни двух мальчиков в возрасте трех и четырех лет. Следственные органы возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства трагедии.

В Уссурийске до этого при пожаре в жилом доме погибли два младенца: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.