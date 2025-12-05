Ушаков раскрыл, сколько длился разговор Путина и Моди тет-а-тет Ушаков: разговор Путина и Моди с глазу на глаз продлился 2,5 часа

Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди тет-а-тет продолжалась свыше 2,5 часа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Встреча состоялась 4 декабря в рамках государственного визита главы РФ в Дели, передает ТАСС.

Насколько я слышал, [беседа продолжалась] где-то более 2,5 часа, — сказал он.

Президент России прибыл 4 декабря в Индию, где его сразу у трапа самолета встретил премьер-министр республики. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись. Это первый визит Путина в страну после начала специальной военной операции. В ходе визита президент РФ примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. На повестке — переговоры о дальнейшем развитии двусторонних связей, обсуждение региональной и международной ситуации.

Ранее Ушаков заявил, что в графике Путина пока не предусмотрен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, организация таких контактов не занимает слишком много времени.