В Киеве высказались о появлении неизвестных дронов у самолета Зеленского В Киеве подтвердили появление неизвестных дронов у самолета Зеленского

Инцидент с беспилотниками неизвестного происхождения, которые сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина, не повлиял на его визит, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, которые приводит «РБК Украина», программу визита также не пришлось менять.

За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит, — отметил он.

Ранее сообщалось, что четыре неопознанных беспилотника сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его захода на посадку в аэропорту Дублина в понедельник, 1 декабря. Согласно данным источников, дроны поднялись в воздух к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели вблизи борта с украинским лидером, а затем на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии. Последний был скрытно размещен в море в рамках подготовки к визиту. По словам свидетелей, соответствующие аппараты напоминали дроны военного типа.