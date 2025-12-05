ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:26

В Киеве высказались о появлении неизвестных дронов у самолета Зеленского

В Киеве подтвердили появление неизвестных дронов у самолета Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Инцидент с беспилотниками неизвестного происхождения, которые сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина, не повлиял на его визит, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, которые приводит «РБК Украина», программу визита также не пришлось менять.

За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит, — отметил он.

Ранее сообщалось, что четыре неопознанных беспилотника сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его захода на посадку в аэропорту Дублина в понедельник, 1 декабря. Согласно данным источников, дроны поднялись в воздух к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели вблизи борта с украинским лидером, а затем на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии. Последний был скрытно размещен в море в рамках подготовки к визиту. По словам свидетелей, соответствующие аппараты напоминали дроны военного типа.

Владимир Зеленский
Дублин
дроны
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.