22 октября 2025 в 05:41

Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом

IT: в Дублине начались протесты после изнасилования девочки в лагере беженцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые протесты вспыхнули в Дублине после инцидента с изнасилованием девочки в лагере для беженцев, передает издание Irish Times. Отмечается, что беспорядки быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами.

Около тысячи протестующих собрались возле отеля Citywest, который используется государством в качестве места проживания для лиц, ходатайствующих о международной защите, — сказано в публикации.

В ходе беспорядков полиция была вынуждена применить спецсредства для подавления агрессивно настроенной толпы, добавили в источнике. Шесть участников акции были задержаны, а один сотрудник полиции получил травму.

Ранее жители Владивостока вышли на митинг около Дома молодежи против повышения утильсбора. В мероприятии участвовало свыше 500 человек. Активисты собирали подписи под обращением на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с требованием отказаться от новых ставок утильсбора.

До этого стало известно, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест против президента США Дональда Трампа. Митингующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.

