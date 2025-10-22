Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом IT: в Дублине начались протесты после изнасилования девочки в лагере беженцев

Массовые протесты вспыхнули в Дублине после инцидента с изнасилованием девочки в лагере для беженцев, передает издание Irish Times. Отмечается, что беспорядки быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами.

Около тысячи протестующих собрались возле отеля Citywest, который используется государством в качестве места проживания для лиц, ходатайствующих о международной защите, — сказано в публикации.

В ходе беспорядков полиция была вынуждена применить спецсредства для подавления агрессивно настроенной толпы, добавили в источнике. Шесть участников акции были задержаны, а один сотрудник полиции получил травму.

