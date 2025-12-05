ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 09:15

Какие льготы положены пенсионерам после 70 лет: ищем способы сэкономить

На чем могут сэкономить пенсионеры после 70 лет: изучаем список льгот
Пенсионеры старше 70 лет получают существенную государственную поддержку, которая помогает снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Какие льготы положены пенсионерам после 70 лет: скидка 50% на оплату взносов за капитальный ремонт, налоговые послабления, скидки на проезд, медицинские привилегии (льготы на лекарства положены, однако, не всем — в приоритете инвалиды I и II групп, чернобыльцы, ветераны боевых действий) и возможность бесплатного санаторно-курортного лечения. Эти меры поддержки действуют на федеральном и региональном уровнях, обеспечивая достойную жизнь в преклонном возрасте.​

Базовые привилегии для всех пенсионеров

Граждане пенсионного возраста до 70 лет уже пользуются значительным набором льгот. Им положено освобождение от уплаты налога на один объект недвижимости, освобождение от земельного налога на участок до шести соток, а также скидки на проезд в общественном транспорте. В ряде регионов для отдельных категорий есть льготы и на проезд в междугородном транспорте. Работающие пенсионеры могут уволиться без двухнедельной отработки и получить дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в год.​

Как оформить положенные выплаты

Большинство налоговых льгот назначается автоматически на основании данных Социального фонда России, однако некоторые требуют личного обращения. Для оформления необходимо подготовить паспорт, пенсионное удостоверение и подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или напрямую в уполномоченный орган. Компенсации по коммунальным услугам оформляются через соцзащиту или управляющую компанию с предоставлением документов, подтверждающих право на льготу.​

Расширенная поддержка после 70 лет

Достигнув 70-летнего возраста, граждане получают право на компенсацию 50% взносов на капремонт, если проживают одни или только с другими неработающими пенсионерами. Какие льготы положены пенсионерам после 70 лет дополнительно: ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение (для пожилых жителей Москвы), компенсация 50–70% стоимости газификации дома (но не более 100 тысяч рублей) и скидка 50% на вывоз мусора. После 80 лет компенсация взносов на капремонт составляет уже 100%, а фиксированная часть пенсии автоматически удваивается.​

Практические рекомендации

Государственная поддержка пенсионеров старшего возраста включает широкий спектр федеральных и региональных мер, направленных на сокращение расходов на жилищно-коммунальные услуги, медобслуживание и транспорт. Чтобы не упустить положенные выплаты, регулярно проверяйте информацию на портале «Госуслуги» или обращайтесь в территориальные отделения Социального фонда и соцзащиты за консультацией — многие льготы требуют своевременного оформления заявления для получения компенсаций.

