МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в мошеннические схемы МВД: аферисты представляются активистами «Юнармии» для доступа к данным

Злоумышленники выдают себя за представителей «Юнармии» и пытаются убедить подростков подтвердить свой статус, присоединиться к движению или покинуть его, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Для этого они требуют продиктовать цифровой код из SMS-сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что в качестве легенды могут использоваться любые молодежные структуры. Преступники стремятся создать впечатление официального запроса и заполучить одноразовый пароль. В дальнейшем сценарий может предусматривать доступ к учетным записям и сервисам или имитацию их взлома, что сопровождается последующим давлением.

МВД настоятельно рекомендует не передавать одноразовые коды никому, независимо от обстоятельств. Это касается любых организаций, а также лиц, представляющихся «модераторами» или «активистами».

Ранее в МВД предупредили о росте использования эмоциональных манипуляций мошенниками. Злоумышленники создают убедительные истории, играя на страхах и желаниях людей. Среди распространенных приемов — запугивание возможными негативными последствиями для близких или финансовыми потерями, а также обещания заманчивых предложений с требованием внести плату.