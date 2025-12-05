ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 09:00

В Майами завершились переговоры украинской и американской делегаций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций, передает издание «Страна.ua». По его информации, подробности и итоги переговоров пока не раскрываются. Со стороны Киева на встрече были секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Гнатов и Умеров будут готовиться к встрече с представителями главы Белого дома Дональда Трампа. По словам украинского политика, переговоры планируется провести на территории США. При этом он добавил, что Умеров и Гнатов в Брюсселе проведут консультации с советниками по нацбезопасности европейских лидеров.

До этого стало известно, что Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Президент Украины вернулся на родину после визита в Ирландию, а правительственный самолет приземлился в Польше. При этом борт со спецпосланником президента полетел в сторону США.

США
Майами
переговоры
делегации
Украина
