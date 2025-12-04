Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025

Раскрыта новая предновогодняя схема мошенников

Юрист Браун: аферисты крадут данные россиян под видом продажи билетов на елки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В преддверии праздников мошенники активизировали новую схему по хищению персональной информации, рассказал РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке, юрист Елена Браун. Злоумышленники создают фейковые сайты, имитирующие продажу билетов на детские новогодние елки, чтобы обманным путем получить контакты и данные граждан.

Вместо реальной возможности купить билет пользователям предлагают оставить свои данные на случай появления мест. Однако билетов на таких площадках нет изначально — их единственная цель сбор информации.

Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи <…> мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для «обратной связи», — пояснила эксперт.

Полученные сведения — полное имя и номер телефона — становятся для аферистов отправной точкой для дальнейших атак. Эти данные используются либо для прямой кражи денег с банковских счетов жертвы, либо для хищения еще более ценной информации в рамках точечных, таргетированных звонков или сообщений.

Ранее сообщалось, что жительница Архангельска стала жертвой мошенников при попытке купить новогоднюю елку. Она связалась с продавцом в соцсетях, а затем перевела ему более семи тысяч рублей с помощью QR-кода. В итоге после получения денег аферист пропал, а его аккаунт оказался заблокирован.

