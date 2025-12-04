Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м

Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м

С 1 ноября 2025 года ФНС получила беспрецедентное право — взыскивать налоговые долги напрямую со счетов, минуя суд. Эти изменения открыли налоговой службе прямой доступ не только к счетам, но и к банковским вкладам россиян. Однако есть один важный нюанс. Когда долги можно списать с депозита, как работает внесудебный механизм и что делать, если вы не согласны с решением инспекции, — расскажет NEWS.ru.

Что изменилось в процедуре взыскания налогов с 1 ноября

1 ноября в России была введена упрощенная процедура взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Основное изменение — Федеральная налоговая служба теперь может списывать долги без обращения в суд, но при важном условии: если сам налогоплательщик не оспаривает задолженность.

Сейчас для взыскания долга ФНС обязана обращаться в суд, получать судебное решение и только затем начинать процедуру. С 1 ноября судебная стадия не требуется, если гражданин не возражает против долга. Это стало возможным благодаря федеральному закону № 287, который вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Новый порядок применяется исключительно к задолженностям, образовавшимся после 1 ноября 2025 года. По всем ранее накопленным долгам сохранится судебный порядок взыскания.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Какие долги ФНС может взыскать без суда

ФНС сможет списывать без суда только те долги, которые признаются бесспорными. К ним, в частности, относятся:

самостоятельно рассчитанные долги, например при подаче декларации 3-НДФЛ или при использовании режима для самозанятых;

начисленные ФНС суммы — налоги на имущество, транспорт, землю, а также долги по результатам налоговых проверок;

неуплаченные страховые взносы, поскольку их администрирует налоговая служба;

налоговые штрафы. Речь идет только о штрафах, наложенных ФНС, а не об административных (например, за нарушение ПДД).

Ключевое условие: налогоплательщик не оспаривает эти суммы. Если у него есть возражения, то следует обращаться в суд.

Как действует механизм взыскания задолженности

Механизм внесудебного взыскания ФНС состоит из нескольких шагов. Первым делом должнику направляется официальное требование об уплате. На ответ отводится 30 дней: можно погасить сумму полностью или подать возражение, если сумма вызывает сомнения.

Если налогоплательщик оспорил долг, дальнейший спор решается уже в судебном порядке, а взыскание приостанавливается. Как пояснил NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, если между ФНС и гражданином есть неурегулированный спор, служба не может списать средства без суда — она обязана обратиться в суд для взыскания спорной суммы.

Если требование ФНС было проигнорировано, то она может заблокировать счета и принять решение о взыскании долга без суда. Соответствующее уведомление будет направлено через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

Закон предусматривает ряд финансовых гарантий, защищенных от списания. Под запретом находятся суммы в размере прожиточного минимума, а также все социальные выплаты и пособия. Если доступных для взыскания средств на счетах окажется недостаточно, дальнейшей работой по взысканию оставшейся суммы займутся судебные приставы, однако указанные финансовые гарантии продолжат действовать. Кроме того, у гражданина не смогут изъять имущество, обладающее иммунитетом по закону, — например, единственное жилье.

Вся процедура взыскания, начиная с момента истечения 30-дневного срока для добровольного погашения, может длиться до полугода.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Откуда спишут деньги при наличии долгов

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин разъясняет важное ограничение в новых правилах. ФНС не может списать деньги напрямую с вашего срочного вклада (депозита), пока он не закрыт и действует договор, говорит собеседник NEWS.ru. Это правило защищает вклады всех граждан — и физических лиц, и предпринимателей.

Однако есть важный нюанс: как только срок вашего вклада истекает, защита снимается. По словам эксперта, налоговая может дать банку команду сразу же перевести деньги с вашего закрывшегося депозита на ваш же текущий счет или карту. И уже оттуда — автоматически списать их в счет погашения вашего долга, объясняет юрист.

Что сделать в случае ошибки налоговой службы

Неосведомленность о долге не является основанием для освобождения от его уплаты. Если списание уже произошло, юристы рекомендуют два пути: подать заявление о возврате средств непосредственно в налоговую инспекцию или инициировать судебное обжалование действий ФНС. В случае успеха гражданину возместят не только основную сумму, но и проценты за каждый день незаконного удержания денег. Однако на практике возврат, особенно через суд, может затянуться.

Во избежание подобных ситуаций эксперты советуют систематически контролировать свои налоговые статусы через личный кабинет на сайте ФНС и портал «Госуслуги», а также ответственно вести учет всех обязательств. Любые неясности или сомнения в начислениях следует немедленно оформлять в виде официальных возражений.

Читайте также:

На сколько и у кого вырастет налог на имущество в 2025 и 2026 годах

Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году

Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат