Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат

Cоциальный фонд России (СФР) может удержать часть пенсии, если у пожилого человека есть долги. Об этом россиянам напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. NEWS.ru рассказывает, в каких случаях пенсионеры могут лишиться своих денег, о каких суммах идет речь и что делать, если выплата оказалась меньше обычного.

В каких случая могут удержать часть пенсии

Как рассказал депутат Ярослав Нилов, Социальный фонд России может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги. Однако на самом деле оснований для удержания больше. Вот они:

исполнительные документы — если есть долги по штрафам, алиментам, коммунальным платежам, налогам, кредитам. Это могут быть исполнительные листы, судебные приказы, соглашения об оплате алиментов, а также другие документы, по которым приставы взыскивают долги;

решение CФР — если пенсионер не сообщил об обстоятельствах, которые влияют на размер пенсии, и ему выплатили больше, чем положено. К примеру, удержать могут часть социальной доплаты к пенсии, если пенсионер устроился на работу и не сообщил об этом в СФР. Такая доплата положена только безработным;

судебное решение — если пенсия была назначена незаконно и это было установлено судом.

Какие суммы могут удержать из пенсии

до 20% — по решению Cоциального фонда России;

до 50% — по исполнительному документу и на основании судебного решения;

до 70% — если долг связан с алиментами на детей или причинением вреда другому человеку.

Какую сумму оставят на счету

С 2022 года в России действует норма о сохранении должнику прожиточного минимума. Сейчас он составляет от 19 329 рублей по России. То есть в 2025 году после вычетов у пенсионера должно оставаться не меньше этой суммы.

«Если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для северных регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области — 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля», — подчеркнул Нилов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, до сих пор не все еще знают о том, что с 2022 года на счету можно оставлять прожиточный минимум. «Но это не делается автоматически. Для того чтобы его не списали, необходимо обратиться с заявлением к судебным приставам», — объясняет юрист в беседе с NEWS.ru.

Также защищены от взысканий пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты.

Что делать, если пенсия оказалась меньше, чем обычно

Пенсионеры так же, как и другие граждане, должны платить по долгам, однако они могут не всегда знать о том, что являются должниками, комментирует Гусятникова. «Некоторые узнают о задолженностях только по факту после списания средств. Для того чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за своевременной оплатой коммунальных услуг, штрафов и т. д.», — советует юрист. По ее словам, сейчас все это делается быстро и просто: кредитору достаточно обратиться в суд и получить судебный приказ.

Если пенсия пришла частично, узнать причину удержаний можно в справке о назначенной пенсии. Справку о размере пенсии и иных выплат СФР можно получить на «Госуслугах», скачав в личном кабинете, либо заказав онлайн. В случае спорных ситуаций пенсионеры могут обжаловать решения об удержаниях в Социальном фонде или в суде.

Как пенсионеру не стать должником по ЖКХ

Одним из оснований для списания пенсии являются долги по ЖКХ. При этом подобных ситуаций можно постараться не допускать: пенсионеры могут сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте.

В частности, они имеют право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, но только при условии, если их расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне допустимая доля расходов на коммуналку установлена в размере 22%. Тем не менее каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве он составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельным категориям пенсионеров государство также может компенсировать расходы на квартплату в связи с особыми заслугами или жизненными ситуациями. Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях — 100% (Герои России и СССР имеют право на стопроцентную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания.

Люди старше 70 лет имеют право на компенсацию 50% расходов на капремонт. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, расходы на капремонт компенсируют в размере 100%. Правда, данная льгота вводится региональным законом, поэтому не действует по всей России.

Узнать о положенных льготах можно на сайте «Госуслуги», в органах соцзащиты или в МФЦ. Это снизит риски попадания в черный список должников и, соответственно, взыскания части пенсии.

