Певец Алексей Глызин узнал результаты ДНК-теста на шоу «Звезды сошлись»

Результаты ДНК-экспертизы, проведенной для участников шоу «Звезды сошлись», подтвердили родство певца Алексея Глызина и 46-летней Анны, пишет StarHit. Она утверждала, что является биологической дочерью артиста и оказалась права.

В эфире последнего выпуска шоу «Звезды сошлись» Анна заявила, что является дочерью Глызина от краткого романа в 1970-х. Певец, известный бурной молодостью, не смог вспомнить ни ее мать, ни визит Анны с дочерью на концерт в 2015 году. Несмотря на сомнения, он согласился на тестирование.

Оглашение результата стало эмоциональным моментом для Анны и ее дочери Ксении. Женщина подчеркивает, что искала отца для общения, а не материальной поддержки. Однако после съемок певец не проявил готовности к активному контакту, сославшись на занятость. Мать Анны от участия в программе отказалась. Она заявила, что не хочет ворошить прошлое.

Ранее стало известно, что тесты ДНК на происхождение не всегда демонстрируют высокую точность, так как в генетике не существует строгого понятия этнической принадлежности. Как заявил врач-педиатр и член Европейского общества генетики человека Александр Карасев, компании, предлагающие подобные анализы, часто вынуждены делать условные допущения.