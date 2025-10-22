Стало известно, можно ли верить ДНК-тестам на происхождение Врач Карасев: генетические тесты на происхождение не всегда точны

Тесты ДНК на происхождение не всегда демонстрируют высокую точность, так как в генетике не существует строгого понятия этнической принадлежности, заявил NEWS.ru врач-педиатр и член Европейского общества генетики человека Александр Карасев. По его словам, компании, предлагающие подобные анализы, часто вынуждены делать условные допущения.

Есть способ генетического анализа, который позволяет определить, насколько человек похож на тот или иной этнос. Четко в генетике различные этнические группы национальности не прописаны, это весьма условно. Поэтому компании часто делают допущения и не очень точно позволяют определить, из какой географической местности или к какому этносу вы относитесь, — пояснил Карасев.

Он добавил, что один из методов изучения происхождения основан на отслеживании гаплогрупп. По его словам, это особые изменения в ДНК, которые накапливались в ходе эволюции и показывают путь миграции предков.

Можно установить движение и эволюцию человека практически от самых первых ископаемых видов по так называемым гаплогруппам. Это дополнительные изменения, которые в результате эволюции приобретались современным человеком в ДНК. Благодаря этому мы видим, какой путь прошли предки человека. Однако есть особенности: это можно сделать исключительно только либо по женской, либо по мужской линии. То есть если в роду были только дочки и вдруг родился сын, то эта линия теряется, — пояснил Карасев.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона заявили, что недостаток йода, магния и железа мог сказаться на эволюции человека и оставить свой след в ДНК. Было установлено, что в популяциях, живущих в условиях нехватки или избытка определенных элементов, меняются гены, связанные с усвоением минералов.