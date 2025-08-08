Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке

Толчки на Камчатке привели к сдвигу Владивостока на пять сантиметров и обратно

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Как сообщил ТАСС профессор ДВФУ Николай Шестаков, Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на пять сантиметров к югу, а затем на столько же к северу, — отметил ученый.

Исследования с использованием спутниковых технологий показали, что горные массивы Камчатки сместились на два метра в юго-восточном направлении. Кроме того, было зафиксировано их опускание на 30 сантиметров.

Уникальные данные были получены благодаря совместной работе специалистов ДВФУ, Института прикладной математики ДВО РАН и других научных организаций. Наблюдения подтвердили глобальное влияние мощных сейсмических событий на земную поверхность.

Ранее власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения. По данным центра управления краем, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

