07 августа 2025 в 09:26

На Камчатке ответили на сообщения о повреждении подлодки при землетрясении

На Камчатке опровергли сообщения о повреждении подлодки при землетрясении

Атомный подводный ракетоносец «Александр Невский» (проект 955, «Борей») на Камчатке Атомный подводный ракетоносец «Александр Невский» (проект 955, «Борей») на Камчатке Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения, сообщает центр управления краем. По его данным, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

В федеральных Telegram-каналах распространяется информация, что в результате землетрясения и цунами на Камчатке повреждения получила атомная подводная лодка и из-за этого в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что южная часть Камчатки сдвинулась почти на два метра на юго-восток в результате сильного землетрясения. По словам ученых, это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения, произошедшего в японском регионе Тохоку в 2011 году.

Ведущий специалист в области географии член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков предупредил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.

Камчатка
Камчатский край
Тихоокеанский флот
подлодки
землетрясения
