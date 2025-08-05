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05 августа 2025 в 10:53

Камчатка «уехала» на юго-восток после землетрясения

На юге Камчатки зафиксировали сдвиг почти на два метра после землетрясения

Фото: Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

Южная часть Камчатки сдвинулась почти на два метра на юго-восток в результате сильного землетрясения, сообщили в региональном филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. По словам ученых, это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения, произошедшего в японском регионе Тохоку в 2011 году.

Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра, — говорится в сообщении.

Ранее сразу два сейсмических события значительной силы зафиксировали у побережья Камчатского полуострова. Согласно данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,0 и 5,3 соответственно.

Также землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Охотском море. Как уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, его эпицентр располагался в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп.

Камчатка
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подземные толчки
РАН
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