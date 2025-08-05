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05 августа 2025 в 08:03

Очередное землетрясение магнитудой 4,5 потрясло Южные Курилы

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано вблизи побережья Южных Курил

Фото: MFA Russia/Global Look Press

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Его эпицентр располагался в 110 км восточнее села Рейдово на острове Итуруп.

Землетрясение... зарегистрировано в Охотском море 5 августа в 14:25 (6:25 мск). Очаг — на глубине 193 километра, — уточнила специалист.

Сейсмологи отметили, что подземные толчки не ощущались на поверхности и не представляли угрозы возникновения цунами. Глубина залегания очага (193 км) и удаленность от населенных пунктов сделали это событие безопасным для жителей Курильских островов.

Ранее сообщалось, что у побережья Камчатского полуострова произошли два сейсмических события значительной силы. Согласно данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,0 и 5,3 соответственно.

До этого стало известно, что гигантская волна цунами, обрушившаяся на бухту Вестник Камчатки после землетрясения 30 июля, в высоту достигала около 18 метров. Ее измерил очевидец Дмитрий по просьбе ученых ДВО РАН по следу на земле от нижней точки до вершины затопления.

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южные Курилы
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магнитуда
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