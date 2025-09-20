«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:19

Тихоокеанский флот завершил учения с атомными подлодками

Тихоокеанский флот провел командно-штабные учения на северо-востоке России

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Береговой ракетный комплекс «Бастион» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Тихоокеанский флот завершил командно-штабные учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. В маневрах участвовали атомные подводные лодки, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион», надводные корабли и морская авиация.

В ходе учений проверялась боевая готовность сил к оборонительным действиям, отрабатывались вопросы охраны морских коммуникаций в северной части Тихого океана, а также побережья Камчатки и Чукотки. За время активной фазы выполнено более 150 боевых упражнений. Учения продолжались неделю и охватили обширную территорию от островной зоны до континентального побережья.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» выполнили практические пуски крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» в акватории Охотского моря. Согласно данным объективного контроля, все три ракеты точно поразили морские мишени.

До этого силы Балтийского флота успешно нанесли совместный ракетный удар по морским целям в ходе стратегических маневров «Запад-2025». В масштабной учебной операции были задействованы надводный корабль, береговой ракетный комплекс и истребители морской авиации.

Тихоокеанский флот
учения
лодки
Камчатка
Чукотка
