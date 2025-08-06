Ученый раскрыл фатальные последствия землетрясений на Камчатке Ученый Тишков: землетрясения на Камчатке могут привести к исчезновению островов

Последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых, заявил ведущий специалист в области географии член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона, передает ТАСС.

Отзвуки землетрясения скажутся на состоянии островных архипелагов Охотского и Берингового морей. Возможно, там тоже будут свои изменения, активизируются подъемы и опускания суши и образование новых островов, исчезновение старых, — поделился Тишков.

Ранее сообщалось, что южная часть Камчатки сдвинулась почти на два метра на юго-восток в результате сильного землетрясения. По словам ученых, это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения, произошедшего в японском регионе Тохоку в 2011 году.

Позже директор Института теории прогноза землетрясений РАН Петр Шебалин пояснил, что смещение Камчатки не повлияет на климат и экосистемы региона. Ученый рассказал, что полуостров и так постоянно движется в сторону Тихого океана со скоростью несколько сантиметров в год, а землетрясение лишь временно ускорило этот естественный процесс.