Ученый раскрыл, чем обернется «переезд» Камчатки после землетрясения

Недавнее землетрясение и последовавшее за ним смещение Камчатки не повлияет на климат и экосистемы региона, пояснил директор Института теории прогноза землетрясений РАН Петр Шебалин в интервью «Известиям». Ученый рассказал, что полуостров и так постоянно движется в сторону Тихого океана со скоростью несколько сантиметров в год, а землетрясение лишь временно ускорило этот естественный процесс.

Постоянное движение Камчатки в сторону Тихого океана идет все время со скоростью несколько сантиметров в год. Никаких последствий для климата и прочего оно не будет иметь. Это такое ускоренное изменение процесса, который происходит постоянно, — сказал он.

Шебалин категорически опроверг слухи о возможном отделении Камчатки от материка. Он подчеркнул, что она прочно входит в структуру Североамериканской литосферной плиты, которая надвигается на Тихоокеанскую плиту.

Ранее сообщалось, что южная часть Камчатки сдвинулась почти на два метра на юго-восток в результате сильного землетрясения. По словам ученых, это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения, произошедшего в японском регионе Тохоку в 2011 году.