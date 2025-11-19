Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого

Житель Санкт-Петербурга получил восемь лет колонии за убийство знакомого, сообщает «Петербург2» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Он пытался доказать свою невиновность.

Сообщается, что между мужчинами произошел конфликт во время застолья, на котором они распивали алкоголь. После того как конфликт усугубился, фигурант ударил знакомого острым предметом в шею.

Потерпевший скончался на месте до приезда медиков. Подсудимый свою вину так и не признал, однако суд счел собранные доказательства достаточными.

Ранее правоохранители Ульяновской области арестовали 50-летнего мужчину по обвинению в убийстве 41-летнего знакомого. Житель столицы региона расправился с приятелем в селе Архангельском Чердаклинского района.