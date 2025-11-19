Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:17

Раскрыта сумма, которую Миндич и его финансист успели отмыть

Депутат Рады Гончаренко: Миндич и Цукерман отмыли более $7 млн

Бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, и его финансист Александр Цукерман незаконно легализовали около $7 млн (567 млрд рублей), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его информации, сумма незаконной легализации составила 311 млн гривен, что эквивалентно $7,39 млрд (598 млрд рублей).

Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму 311 млн гривен. Это где-то более $7 млн, — написал Гончаренко.

Ранее в Великобритании заявили, что часть украденных денег в рамках коррупционной схемы у госкомпании «Энергоатом» соратник президента Украины якобы мог переправить в Россию. При этом источник не привел никаких доказательств этой информации.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что еще около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг Миндича. Он отметил, что все эти люди на данный момент не идентифицированы. Парламентарий также рассказывал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба.

