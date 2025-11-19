Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:06

Адвокат назвал способ решить дело матери-расчленительницы

Адвокат Карабанов призвал наказать сотрудников опеки по делу расчленившей сына

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники опеки должны быть привлечены к уголовной ответственности по делу о матери-расчленительнице из Москвы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его мнению, они проявили халатность, зная о проблемах в семье. Опека, убежден правозащитник, должна была уделять особое внимание контролю за условиями жизни и воспитания малолетнего ребенка.

Кроме того, в рамках уголовного дела необходимо проверить наличие жалоб в полицию от соседей на фигурантку дела. Наверняка акты насилия в отношении ребенка носили регулярный характер, — подчеркнул адвокат.

Карабанов также объяснил, как действовать, если жалобы не были рассмотрены в надлежащем порядке. В таком случае необходимо привлекать к уголовной ответственности участкового уполномоченного, в зону обслуживания которого входила квартира фигурантки, заключил адвокат.

Ранее стало известно, что жительница Балашихи, которую подозревают в убийстве и расчленении собственного сына, может избежать тюрьмы. В Адвокатской палате Москвы допустили, что ее направят на принудительное лечение.

расчленители
адвокаты
органы
родители
уголовные дела
