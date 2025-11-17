«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка

Мать ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, задержали по подозрению в убийстве. Ранее тело мальчика обнаружили в квартире женщины в Балашихе. Корреспондент NEWS.ru. побывал на месте убийства. Подробности — в материале.

Что происходило в балашихинском доме, где убили ребенка

ЖК «Новая Алексеевская роща», где жила семья, — огромный многоэтажный «муравейник», выстроенный буквой «П». Сейчас здесь толпятся и журналисты, и полиция. Жители же стараются не привлекать внимание прессы. Квартира на десятом этаже, где произошло убийство, опечатана следователями, общую дверь в коридор соседи открыть отказались, не желая общаться с представителями СМИ. На лестнице видны пятна крови, правда, ступени испачканы гораздо выше, чем находится квартира.

«Чувствую себя просто следователем, но это ужасно. То есть здесь реально маленькие капельки идут до самого низа, а вот между почему-то 12-м и 16-м этажом очень большие лужи. Прямо очень страшно», — говорит коллега-журналист.

Одна из соседок в беседе с корреспондентом NEWS.ru отметила, что часто видела мать убитого мальчика на улице, но женщина не вызвала у нее подозрений и не казалась странной. Еще одна соседка опровергла информацию, что кто-то в подъезде слышал странные звуки.

«Пытались выяснить, слышал ли кто-то из соседей что-то. Никто ничего не слышал. Особо не обсуждали, так как домовой чат в случае тревожных новостей закрывают, чтобы не сеять панику», — сказала собеседница NEWS.ru.

Следственные действия СК РФ в квартире, где жил убитый мальчик Фото: t.me/gsuskmosobl

По словам местных жителей, семья заехала в съемную квартиру в июне этого года. Мать ребенка, предположительно совершившая убийство, родом из Пензенской области.

«Я ее знала лично, это и обидно, после нас заехала в квартиру, где мы жили раньше, на вид казалась нормальным человеком. Не раз слышала, как она говорила, что употребляла. А мальчик хороший был, добрый, ласковый, верил в чудо. И больно от того, что с ним так поступили», — рассказывает женщина, представившаяся Ириной.

«Она наркоманка была, а ребенок — инвалид. Работала где-то в ближайших магазинах, — добавляет другой сосед. — А вчера она купила бутылку джина в алкомаркете, зашла туда вместе с молодым человеком около семи часов вечера».

Соседи добавляют что родители убитого мальчика были с виду «нормальной парой», но их никогда не видели во дворе с детьми. В ходе разговоров выяснилось, что в семье также была дочь, но ни она, ни ее брат-инвалид в ближайшую к ЖК школу не ходили — там о них ничего не знают.

Неожиданно корреспондент NEWS.ru нашел жителя того же подъезда, который знал семью, парня лет 20 по имени Дмитрий.

«Часто их видел, ездили вместе в лифте. Она выходила на улицу с двумя детьми — мальчиком и девочкой. Видно, что у женщины с головой проблемы — часто била дочку. Мы пересекались в лифте. Почти всегда было видно, что она под воздействием наркотиков. Из квартиры часто слышал крики — и детские, и мать кричала», — рассказывает он.

Московская область. Балашиха. Этаж квартиры в жилом доме, где нашли тело убитого ребенка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как стало известно об убийстве ребенка в Балашихе

16 ноября около 09:30 по московскому времени сотрудники, ремонтировавшие территорию у Гольяновского пруда, нашли подозрительный рюкзак и вызвали полицию. В рюкзаке находилась голова ребенка. Следственный комитет установил, что возраст погибшего — 7–10 лет.

Как отметили эксперты, на голове мальчика были найдены следы ушиба, отсечения острым предметом и удушения. Преступление могло произойти более двух дней назад. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Спустя время в Балашихе обнаружили тело ребенка.

Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мать и отчим убитого шестилетнего мальчика избили и расправились с ним в квартире в Балашихе. По информации журналистов, оба злоупотребляли наркотиками, а мать ребенка состоит на учете в психиатрической лечебнице.

Также очевидцы слышали из их квартиры ругань и крики. Как отмечают СМИ, предварительно установлено, что на днях отчим и мать жестоко убили мальчика, отрезали ему голову, а тело спрятали на балконе. Утверждается, что мать пыталась скрыть улики, для чего отнесла голову сына в рюкзаке на Гольяновский пруд.

По информации СМИ, убитый мальчик был инвалидом и не мог ходить. Кроме него, у женщины есть девятилетняя дочь, которая учится во втором классе. Отец мальчика ушел из семьи в июне 2026 года и узнал о смерти сына из новостей. Мужчина прожил в семье 10 лет.

Что известно о матери убитого в Балашихе ребенка

Вечером 16 ноября в Следственном комитете сообщили, что мать мальчика задержали по подозрению в убийстве. По данным ведомства, женщина написала явку с повинной.

Согласно информации правоохранительных органов, женщина призналась в преступлении, но не смогла объяснить его мотив. Изначально мать утверждала, что с мальчиком разделался отчим — однако ее версия не подтвердилась. После задержания она начала вести себя неадекватно, путалась в показаниях, но утром 17 ноября сдалась и созналась в содеянном.

Соседи рассказали NEWS.ru, что из-за употребления наркотиков мать убитого мальчика не задерживалась на работах, ее регулярно увольняли. Кроме того, в ближайшем к дому алкомаркете корреспонденту NEWS.ru сообщили, что накануне около 19:00 женщина заходила за бутылкой джина.

Мать убитого в Балашихе мальчика Фото: Социальные сети

Как ранее сообщали СМИ, 31-летняя мать убитого ребенка увлекалась оккультизмом и считала себя ведьмой. Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru не исключил, что женщина страдала от тяжелого психического расстройства. По его мнению, заболевание сопровождалось бредом и галлюцинациями, что в совокупности с увлечением магией и наркотиками создало опасную ситуацию.

«Параноидальная шизофрения — само по себе тяжелое заболевание с бредом и галлюцинациями. Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме, считала себя ведьмой, проводила какие-то ритуалы с наркотиками — там просто суперкомбо. Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему на активный учет не поставили?» — сказал Шуров.

Может ли мать убитого мальчика избежать наказания

Жительница Балашихи, подозреваемая в убийстве собственного ребенка, может избежать тюремного заключения и быть направлена на принудительное лечение, предположил в разговоре с NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По его словам, ключевое значение в деле будет иметь судебно-психиатрическая экспертиза.

Следственные действия СК РФ в отношении матери ребенка Фото: t.me/gsuskmosobl

«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае есть большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — пояснил Исаев.

Читайте также:

Мать расчлененного в Балашихе мальчика задержали: что о ней известно

Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно

Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку

Кровь, голова и карты Таро: человек в плаще кошмарит семью под Ростовом

Ритуальные когти и ножи: в оккультном доме нашли тела россиян, что известно