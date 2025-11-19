Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:12

HR-эксперт оценила инициативу о выплатах после увольнения по собственному

HR-эксперт Лоикова: компенсация за вынужденный уход с работы защитит сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Введение компенсации за увольнение по собственному желанию, если сотрудника вынудили подписать этот документ, защитит работников, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что работодатели часто давят на сотрудников, которых хотят уволить, чтобы не пришлось выплачивать компенсацию.

Потому что условия труда бывают намеренно ухудшены, чтобы сотрудник сам вынужденно написал заявление об уходе, особенно во время кризиса. При доказанности факта вынужденного увольнения работник сможет получить компенсацию в размере, допустим, среднемесячных трех заработков. Но по факту мало кто идет на это, — рассказала Лоикова.

По мнению HR-эксперта, руководители выступят против подобной инициативы, так как из-за нее они понесут дополнительные расходы. По словам эксперта, с проявлением «тихого увольнения» сталкивается каждая третья компания.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что за повреждение имущества на работе предусмотрено возмещение ущерба. При этом важно, при каких обстоятельствах сотрудник испортил вещь.

работники
увольнения
инициативы
компенсации
