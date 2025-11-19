В ГД предложили по примеру Саратова не пускать детей в табачные магазины Депутат Огуль предложил запретить детям заходить в табачные магазины по всей РФ

Инициативу Саратовской области, которая запрещает детям заходить в магазины, торгующие исключительно табачной продукцией, следует распространить на всю Россию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, ранее уже удалось добиться того, чтобы продавцы не выкладывали на прилавки никотиносодержащую продукцию, однако некоторые торговые точки до сих пор нарушают это требование.

Я приветствую любой шаг, который направлен на ограничение наших детей от пагубных пристрастий. Еще нужно разобраться, как будет работать данный закон, который запрещает несовершеннолетним в Саратове заходить в табачные магазины. Мы долго добивались, чтобы такие изделия не размещались на открытых витринах. Кто-то до сих пор это делает, нарушая закон. В идеале, конечно, чтобы там, где проходят обычные покупатели, табака и алкоголя не было. То есть надо убрать их из продажи в продуктовых магазинах. Допускаю, что в будущем этот закон может распространиться с Саратовской области на другие регионы РФ, — высказался Огуль.

Ранее стало известно, что в Саратовской области вводится запрет на пребывание детей и подростков в торговых точках, где продаются товары с никотином. Ограничения затронут места продажи табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и других никотиносодержащих товаров.

До этого сообщалось, что продажи сигарет в России продемонстрировали резкое снижение. За год, с осени 2024-го по осень 2025 года, спрос на эту продукцию рухнул почти на четверть. Общенациональную тенденцию нарушил Красноярский край, где продажи, напротив, выросли на 19%.