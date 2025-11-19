Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:17

В Саратовской области детям закрыли доступ к точкам с вейпами

В Саратовской области запретили детям вход в точки продажи никотиновой продукции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Саратовской области вводится запрет на пребывание детей и подростков в торговых точках, где продаются товары с никотином, сообщается на сайте областной думы. Ограничения затронут места продажи табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и других никотиносодержащих товаров.

За несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность. Депутаты подчеркнули, что основная проблема заключается в широкой доступности таких товаров, включая магазины повседневного спроса.

Ожидается, что после вступления в силу нового закона многие торговые точки прекратят продажу никотиносодержащих товаров. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выступил с заявлением о необходимости запрета продажи вейпов в России. По его мнению, содержимое таких устройств представляет серьезную угрозу для здоровья молодого организма. Онищенко подчеркнул, что вред от использования вейпов значительно превышает потенциальную пользу от налоговых отчислений. Депутат призывает не затягивать с решением этого вопроса.

вейпы
запреты
Саратовская область
дети
