«Тянуть не надо»: Онищенко поддержал запрет на продажу вейпов в России Онищенко призвал не тянуть с запретом на продажу вейпов в России

В России нужно запретить продажу вейпов, нельзя затягивать решение этого вопроса, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, содержимое таких устройств наносит большой вред молодому организму.

Запретить их надо, запретить надо давно. <…> Те налоги, которые они, может, и платят, даже не хватает на одну десятую тех, какой вред они наносят потом. <…> Так что вот это запрещать надо, и тянуть не надо, — сказал Онищенко.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что Нижегородская область и ряд северокавказских регионов готовы запретить продажу вейпов на своих территориях. Он отметил, что перед полным снятием с продажи электронных сигарет в России правительство протестирует законопроект локально.

До этого вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о запрете реализации вейпов на территории России. Он отметил, что законодательная инициатива может быть обсуждена в ближайшее время.