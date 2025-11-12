В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов

Нижегородская область и ряд северокавказских регионов готовы запретить продажу вейпов на своих территориях, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, перед полным снятием с продажи электронных сигарет в России правительство протестирует законопроект локально.

Нижегородская область и ряд северокавказских регионов стали передовиками, заявив, что готовы полностью снять с продажи вейпы. Пока что речь идет о локальных запретах. Правительство пытается в форме пилота посмотреть, как это будет действовать в отдельных регионах, — заявил Куринный.

Депутат выразил уверенность, что в случае полного запрета продажи вейпов на территории России большинство потребителей бросит курить. По его мнению, две трети курильщиков будут вынуждены отказаться от использования никотиносодержащих электронных устройств.

В случае полного запрета продажи вейпов на территории России часть потребителей может перейти на традиционную никотиносодержащую продукцию, но в большинстве, я думаю, бросят курить. Я предполагаю, что приблизительно две трети курильщиков будут вынуждены отказаться от использования подобного рода вредных устройств, — заключил Куринный.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что депутаты планируют рассмотреть вопрос о запрете реализации вейпов на территории России. Он отметил, что законодательная инициатива может быть обсуждена в ближайшее время.