Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:53

В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов

Депутат Куринный: Нижегородская область и Северный Кавказ откажутся от вейпов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нижегородская область и ряд северокавказских регионов готовы запретить продажу вейпов на своих территориях, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, перед полным снятием с продажи электронных сигарет в России правительство протестирует законопроект локально.

Нижегородская область и ряд северокавказских регионов стали передовиками, заявив, что готовы полностью снять с продажи вейпы. Пока что речь идет о локальных запретах. Правительство пытается в форме пилота посмотреть, как это будет действовать в отдельных регионах, — заявил Куринный.

Депутат выразил уверенность, что в случае полного запрета продажи вейпов на территории России большинство потребителей бросит курить. По его мнению, две трети курильщиков будут вынуждены отказаться от использования никотиносодержащих электронных устройств.

В случае полного запрета продажи вейпов на территории России часть потребителей может перейти на традиционную никотиносодержащую продукцию, но в большинстве, я думаю, бросят курить. Я предполагаю, что приблизительно две трети курильщиков будут вынуждены отказаться от использования подобного рода вредных устройств, — заключил Куринный.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что депутаты планируют рассмотреть вопрос о запрете реализации вейпов на территории России. Он отметил, что законодательная инициатива может быть обсуждена в ближайшее время.

вейпы
Госдума
россияне
законопроекты
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.