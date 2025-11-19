В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам Кошкович: США склоняют Зеленского к переговорам через коррупционный скандал

США используют коррупционный скандал в Киеве, чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по мирному урегулированию конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. По его мнению, Вашингтон также воспользовался историей с подделкой британским телеканалом BBC речи американского президента Дональда Трампа и парализовал попытки Лондона сопротивляться.

Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговорный процесс по Украине. — NEWS.ru), — отметил Кошкович.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако украинские политические силы не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.