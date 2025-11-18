Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тренера футбольного клуба «Мурас Юнайтед» лишили должности

Тренера киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Пучкова уволили за мат

Украинца Сергея Пучкова, который был главным тренером киргизского клуба «Мурас Юнайтед», уволили с должности из-за использования ненормативной лексики, рассказал президент Киргизского футбольного союза и глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. По его словам, тренер не мог контролировать свои эмоции и выражал критику в адрес футболистов в неприемлемой манере на стадионе, передает Vesti.kg.

Глава союза заявил, что подобные высказывания неприемлемы, особенно в присутствии на матчах детей, женщин и семей. Ташиев призвал клубы организовать разъяснительные беседы с тренерами. Он подчеркнул, что специалисты, не соблюдающие нормы поведения, не смогут продолжать работу в стране.

Ранее главный тренер московского клуба «Динамо» Алексей Кудашов был уволен из-за того, что хоккейная команда после 26 матчей набрала 33 очка и заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и добился с клубом значительных успехов, включая завоевание Кубка континента в 2024 году.

