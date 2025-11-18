Тренера футбольного клуба «Мурас Юнайтед» лишили должности

Украинца Сергея Пучкова, который был главным тренером киргизского клуба «Мурас Юнайтед», уволили с должности из-за использования ненормативной лексики, рассказал президент Киргизского футбольного союза и глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. По его словам, тренер не мог контролировать свои эмоции и выражал критику в адрес футболистов в неприемлемой манере на стадионе, передает Vesti.kg.

Глава союза заявил, что подобные высказывания неприемлемы, особенно в присутствии на матчах детей, женщин и семей. Ташиев призвал клубы организовать разъяснительные беседы с тренерами. Он подчеркнул, что специалисты, не соблюдающие нормы поведения, не смогут продолжать работу в стране.

Ранее главный тренер московского клуба «Динамо» Алексей Кудашов был уволен из-за того, что хоккейная команда после 26 матчей набрала 33 очка и заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и добился с клубом значительных успехов, включая завоевание Кубка континента в 2024 году.