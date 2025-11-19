В Ленобласти задержали подозреваемую в хищении 18 млн рублей

В Ленинградской области задержали серийную мошенницу, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и региону. Ее подозревают в хищении 18 млн рублей.

Сообщается, что аферистка обманывала граждан под предлогом инвестиций в строительные объекты. После убеждений они брали кредиты и передавали деньги аферистке.

Всего против девушки возбудили четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Во время обыска у подозреваемой изъяли несколько мобильных телефонов и документы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали дроппера, обманувшего местного пенсионера на 49 млн рублей. Пострадавший отметил, что мошенники постоянно звонили ему около месяца.